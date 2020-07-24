Sağlıkçılar isyan etti: Artık bıçak kemiğe dayandı

Eskişehir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen eylemde, sağlık çalışanları “Alkış karın doyurmuyor. Hakkımızı istiyoruz” diye haykırdı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan basın açıklamasında ülkede giderek derinleşen ekonomik krizle beraber artan hayat pahalılığı, maaşların erimesi ve performans (ek ödemelerin) ödemelerinin adaletsiz dağılımı protesto edildi.

“ALKIŞLAR KARIN DOYURMUYOR”

SES Şube Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, söyle konuştu:

* Bizler gecesini gündüzüne katan, kar kış demeden tatil bayram demeden iyi bir sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçileriyiz.

* Bizler bu kadar yoğun ve özverili çalışmamıza rağmen her geçen gün yoksullaşıyor, her geçen gün daha ağır çalışmak zorunda kalıyoruz.

* Pandemi süresince bizi sahte alkışlarla oyalayanlar bugün geldiğimiz noktada sağlık emekçilerinin gelirlerinde en önemli payı olan döner sermaye ödemelerini çalışanların büyük çoğunluğu için sıfırladılar.

* Malesef yüzlerce çalışan içinde iki haneli rakamlara kadar düşürdüler.

* Ama artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Alkışlar karın doyurmuyor. Bizlerin de bir yaşamı ailesi çocukları var. İnsan gibi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.

* Ama maaşların iyice eridiği dönerlerin sıfırlandığı koşullarda bu mümkün müdür? Yoksulluğa ve açlığa mahkum edilen sağlık emekçileri için artık bu durum katlanılamaz noktadır.

“RİSK ARTIYOR, GELİR AZALIYOR”

* Elde edilen gelirlerin dağıtılmasında adaletli davranılmadığı şeffaf olunmadığı yöneticilerin keyfiyetine göre bir tutum alındığı döner sermaye gelirlerinden başka bir hastaneye aktarım yapıldığı iddiaları ayyuka çıkmıştır.

* Ayrıca, döner sermaye komisyon kararları tüm çalışanlarla paylaşılması gerekirken bu yapılmamaktadır.

* Bizler sağlık emekçileri olarak kimseden sadaka istemiyoruz. Bizler de insanız. Ailemiz, çocuklarımız var. Artan kriz ve hayat pahalılığı canımıza tak etmiştir. Emeğimizin karşılığını hakkımızı istiyoruz.

* Baştan beri performans sistemine karşı olduk defalarca açıklama yaptık. Adil olun. Bir kez olsun çalışanları düşünün. Performans sistemi kaldırılsın. Temel maaşlarımız artırılsın.