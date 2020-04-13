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Sakarya’da iki sokak daha karantinada

Sakarya'da, bir süre önce karantina altına alınan Mete Sokak'tan sonra Egemen Sokak ve Vişne Sokak da bu sabah itibari ile karantinaya alındı.

Erhan KAYTANBAY
15:54 -
Haberler Gündem
Sakarya’da iki sokak daha karantinada

Dün sabah saatlerinde Egemen ve Vişne sokağa bakan sırt sırta iki binada yaşayan aynı aileden çok sayıda vatandaş corona virüsü belirtileri ile 112 Acil Servisine başvurdu.

Yapılan testlerinde 2 ayrı evde de yaşayan aile üyelerinden çok sayıda pozitif vakaya rastlanması nedeniyle ailenin yaşadığı evler ve sokak tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinden belirtiler üzerine aynı aileden 13-14 kişiye corona virüsü testi yapıldığı, bazı aile üyelerinde test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İki ailede corona virüsü tespit edilmesi üzerine ailelrin yaşadığı iki sokak karantinaya alındı. Foto: Sözcü

METE SOKAK’TA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

2 Nisan tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Mete Sokak’ta birden fazla Covid-19 vakasından şüphe edilmesiyle, tüm sokağa karantina uygulanmıştı.

Özel kıyafetli polisler ve barikatlarla çevrilen, giriş-çıkışların engellendiği sokak, Sakarya’daki ilk karantina uygulaması olarak kayıtlara geçmişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 34 gün geçti. Dün 97 kişinin vefat etmesiyle ölü sayısı 1198'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 376 bin 100, toplam vaka sayısını 56 bin 956 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1665 entübe hasta sayısı 978, iyileşen vaka sayısı ise 3446 oldu.
Son güncelleme: 15:58 13.04.2020
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