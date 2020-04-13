Sakarya’da iki sokak daha karantinada

Dün sabah saatlerinde Egemen ve Vişne sokağa bakan sırt sırta iki binada yaşayan aynı aileden çok sayıda vatandaş corona virüsü belirtileri ile 112 Acil Servisine başvurdu.

Yapılan testlerinde 2 ayrı evde de yaşayan aile üyelerinden çok sayıda pozitif vakaya rastlanması nedeniyle ailenin yaşadığı evler ve sokak tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinden belirtiler üzerine aynı aileden 13-14 kişiye corona virüsü testi yapıldığı, bazı aile üyelerinde test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

METE SOKAK’TA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

2 Nisan tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Mete Sokak’ta birden fazla Covid-19 vakasından şüphe edilmesiyle, tüm sokağa karantina uygulanmıştı.

Özel kıyafetli polisler ve barikatlarla çevrilen, giriş-çıkışların engellendiği sokak, Sakarya’daki ilk karantina uygulaması olarak kayıtlara geçmişti.