Sakarya’da VIP cuma namazı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında camilerin ibadete kapatılmasının ardından 74 gün sonra dün cemaatle ilk cuma namazı kılındı. Sakarya’nın Karasu ilçesinde pazar yeri otoparkında sosyal mesafeye uygun hale getirilerek kılınan cuma namazında çekilen fotoğraf karesindeki detay dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL HALI ÜZERİNDE NAMAZ

Yüzlerce vatandaşın seccade üzerinde saf tuttuğu cuma namazında, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit ise özel getirtilen halı üzerinde namaz kıldı. Bu fotoğraf karesi ise ”VIP cuma namazı’ olarak yorumlandı.