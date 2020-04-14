Salda Gölü nerededir? Salda Gölü’ne en kolay nasıl gidilir?

Salda Gölü, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en sevilen noktalarından biri. ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, dünyanın en temiz göllerinden biri olma özelliğini taşıyor. Daha önce yapılacak olan Millet Bahçesi yüzünden tartışılan Salda Gölü, bugün iş makinelerinin yaptığı çalışma ile gündeme geldi. Peki Salda Gölü nerededir? Salda Gölü'ne en kolay ulaşım nasıl olur? Doğal güzelliğin zirvelerinden biri olan Salda Gölü ile ilgili tüm merak edilenler…

SALDA GÖLÜ NEREDEDİR? SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin 3. en derin gölüdür. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m’dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

SALDA GÖLÜ'NE EN KOLAY ULAŞIM NASIL OLUR?

Salda Gölü, Burdur ilk merkezine 60 kilometre, Isparta merkeze 107 km, Denizli merkeze 100 km mesafede konumlanıyor. Hava yoluyla Salda Gölü'ne gitmek isteyenler, Isparta ve Denizli'de bulunan havaalanlarını kullanabilir. Ayrıca Antalya Havaalanı da kullanılacak bir alternatif olabilir.

Kara yolu ile ulaşımı tercih edecek vatandaşlar ise, Burdur’a bağlı Yeşilova ilçesinin merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gitmek için Burdur, Antalya ve Denizli otogarlarından direkt otobüslerle gidebilir. Burdur üzerinden gitmek içinse Hacılar-Yeşilova güzergahı takip edilebilir. Genel olarak Yeşilova’ya giden araçlar tercih edilmelidir.