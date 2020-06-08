Salda Gölü’nde bilirkişi raporu öncesi ‘Millet Bahçesi’ hazırlığı

Salda Gölü’ne yapılmak istenen ‘Millet Bahçesi’ projesi için çalışmalar hızlandı. ‘Millet Bahçesi’ yapımı ihalesini 21 milyon 770 bin liraya alan Güngör Tarım İnşaat Şirketi tarafından bölgedeki çam ağaçlarının bulunduğu alana duş, tuvalet kabinleri ile bungalov tipi yapılar konuldu.

”BAKANLIK YİNE BİR ACELECİLİK İÇERİSİNDE”

Devam etmekte olan bir yasal süreç olduğunu hatırlatan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, şöyle konuştu:

* Salda Gönüllüleri Derneği bu projenin iptali için dava açtı. Bunun içinde bilirkişi bekliyoruz. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yasal süreç bir miktar ertelenmişti. Şimdi açıldı mahkemeler.

* Bilirkişinin gelip bu olayı karara bağlaması lazım. Ancak bakanlık her zaman olduğu gibi yine bir acelecilik içerisinde. Yargının vereceği kararı beklemeden şantiye üzerinden kurulum gerçekleştirerek ufak tefek işler yapmaya başladı. Yine belediye sınırlarının haricindeki bölgelerde ise yapılaşma söz konusu.

* Yeşilova Belediyesi’nin buna izin vermemesine rağmen, bu yapılaşmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan özel izinlerle yapılması da bizde ciddi anlamda manidarlık teşkil etmekte.

”KEŞİF YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Şantiyenin bulunduğu alana duş, tuvalet kabinleri ile bungalov tipi yapılar konulduğuna dikkat çeken Salda Gölüme Dokunma Platformu Dernek Başkanı Gazi Osman Şakar da şu açıklamayı yaptı:

* Bunun haricinde bir tanede de kafeterya gibi bir şeyler yapmışlar. Salda Gölü kapalı bir havza. Her türlü kirliliği içine alıyor ama boşaltamıyor. Örneğin 100 yıl önceki kirlik halen gölün içerisinde duruyor. Bundan sonra yapılan kirlikte gölün içerisinde kalacak. Bundan dolayı gölün ömrü azalacak.

* Halbuki göl dünyada eşi olmayan özel bir göl. Gölün bizden sonraki insanlara kalması için Isparta Bölge Mahkemesi'nde projenin iptali içir bir dava açtık. O dava da salgın olayı yaşanmadan önce keşif kararı verilmişti. Ancak salgından sonra ara karar ertelendi. Mahkeme devam ediyor.

* Şu an keşif yapılmasını bekliyoruz. Bilirkişi gelip inceleme ve gözlem yapacaklar. Mahkemede ona göre karar verecek. Neden mahkeme kararı beklenmiyor. Yapılaşma bir an önce durdurulmalı.

NE OLMUŞTU?

Salda Gölü’ne yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi’ projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlarla, alandaki kumsal tahrip edilmişti.

Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınan kumlar, 5 kilometre uzağa, gölün başka noktasındaki kıyıya götürüldü.

Atılan bu adıma gösterilen büyük tepkinin ardından, şirket hakkında soruşturma başlatılmış, taşınan kumlar da eski yerlerine geri getirilmişti.