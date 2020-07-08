Engellinin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırdılar

Pandemi sonrasında seferlerine yeniden başlanılan YHT ve ana hat seferlerinde engellilere tanınan ücretsiz ulaşım hakkı askıya alındı. Sivil toplum örgütleri ve engelli vatandaşlar, TCDD’nin engellilerin ücretsiz seyahat hakkını askıya alınmasına isyan ederken, bu kararın durdurulmasını ve ücretsiz ulaşım hakkının yeniden verilmesini istedi. CHP’li Utku Çakırözer, yaşanan mağduriyeti Meclis gündemine taşıyarak, engellilerin ücretsiz ulaşım hakkının askıya alınmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

”İNSAFSIZ KARARDAN VAZGEÇİN”

CHP’li Çakırözer, ”Salgın döneminde durdurulan tren seferleri yeniden başladı ama trenlerde engellilere sağlanan ücretsiz ulaşım hakkı ellerinden alındı. Hem de hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden. Milyonlarca engelli bu seferlerden ücretsiz olarak faydalanmakta. Hayatın her alanında öncelik verilmesi gereken engellilerimizin ulaşım hakkının ellerinden alınması büyük insafsızlıktır, vefasızlıktır. TCCD'nin hukuksuz ve dayanaksız bir biçimde aldığı bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz karardan derhal vazgeçilmeli engellilerin ücretsiz ulaşım hakkı iade edilmelidir” dedi.

”KARARI NE ZAMAN ALDINIZ?”

Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

* Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını askıya alan bu karar ne zaman alınmıştır?

* Pandemi gerekçesiyle durdurulan YHT ve ana hat tren seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yeniden başlatılırken, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden engellilerin ücretsiz ulaşım hakkının askıya alınmasının gerekçesi nedir?

* Sağlık Bakanlığı tarafından TCDD'ye yolcu taşımacılığında pandemiye yönelik önlemler kapsamında ‘engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını askıya alın' tavsiyesinde bulunulmuş mudur?

”ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINI İADE EDECEK MİSİNİZ?”

* Yüksek Hızlı Tren seferleri başlatıldığı tarihten itibaren kaç engelli ücretsiz olarak tren seferlerinden faydalanmıştır? Son 1 yıl içinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan engelli sayısı kaçtır?

* Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını iade etmeyi düşünüyor musunuz?

* Seferlerin yeniden başlatıldığı 28 Mayıs tarihinden önergenin yanıtlanacağı tarihe kadar ücret ödeyerek tren seferlerinden faydalanan engelli sayısı kaçtır? Bu tarihlerde ücret ödeyerek tren seferlerinden faydalanan engellilerin ücretleri geri iade edilecek mi?

”KANUNA AYKIRI DEĞİL Mİ?”

* 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde bir değişiklik yapılmadığı halde, bu kararın alınması kanunun ihlali değil midir?

* TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin engelli yurttaşlarımıza CİMER üzerinden verdiği yanıtta ‘Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında trenlerimiz yarı kapasite ile çalıştırılmakta olup engelliler için uygulanan ücretsiz bilet satışımız şu an için geçerli değildir. Ancak ücretli bilet alımı mümkündür' denildiği doğru mudur?