Samsun’da okullarda corona patladı: 157 öğretmen, 700 öğrenci

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Samsun Şubesi’nde sendika üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını eleştiren Aydoğan, “Ülkemizde yaşanan sağlık krizi eğitim krizine dönüştü. Yüz yüze eğitimin başlaması ve sürdürülebilmesi, uzaktan eğitimde yaşanan sorunların eşitsizliklerin giderilmesine yönelik gerekli ve yeterli önlemler alınmadı” dedi.

EĞİTİMDE EŞİTLİK KAYBOLDU

Eğitime yeterli bütçe artırılması gerektiğini dile getiren Aydoğan, “Eğitim hakkı evrensel ve anayasal bir haktır. 12 yıllık temel eğitim zorunludur ve MEB tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından sorumludur. Eğitimde eşitlik temel ilkedir, eşitliğin sağlanmadığı bir durumda eğitim hak değil, ayrıcalık haline gelir. Kamu okulları ile özel okullar arasında yaşanan uçurum salgında daha da derinleşti. Yoksul aile çocuklarının her gün eğitimden kopuşunun, eşitsizliğin yaygınlaştığı bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu.

SAMSUN’DA TABLO ÜRKÜTÜCÜ

Kentte eğitim camiasında da yaşanan corona virüs vakaları hakkında da bilgi veren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okulların kapanmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişim sağlayamadığını söyledi.

Aydoğan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü ile de toplantı yaptıklarını dile getirerek, “Görüşmede, 30 bini aşkın öğrencinin internet erişim sorunu yaşadığı, 9 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazlara, 2 bin 200 öğrencinin televizyona dahi sahip olmadığı;

Yüz yüze eğitimin başlaması ve genişletilmesi ile birlikte ise Samsun’da tanı konulan veya temaslı olan eğitim emekçisi sayısının 157’ye, öğrenci sayısının ise 700’e ulaştığı bilgisini aldık. Sorunlar ülkenin her yerinde salgının ilk gününden bugüne değişmeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.