Sanal bahis çetesine siber operasyon: 120 milyonluk hesap hareketi tespit edildi

Operasyon, 12 Ağustos'ta İstanbul Siber Polisi'nce gerçekleştirildi. İnternet üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan bir suç şebekesini belirleyen ekipler, 6 ay önce çalışma başlattı. “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında, teknik ve fiziki takip çalışması yapan polis, 58 şüpheli isme ulaştı.

120 MİLYON LİRA

Şebekenin banka hareketlerini de takip eden ekipler büyük bir para trafiğini de tespit etti. Yasadışı bahis çetesinin hesap hareketlerinden 32 milyon 356 bin lira; 10 milyon 755 bin 958 dolar ve 469 bin 99 euroluk işlem tespit edildi. Yaklaşık 120 milyon liralık hesap hareketi olan şebekenin devleti zarara uğrattığı ve bir çok kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

KKTC ÜZERİNDEN ORGANİZE EDİLİYOR

Siber polisin yaptığı çalışmada, şebekenin yasadışı bahis oyunlarını KKTC üzerinden organize ettiği belirlendi. Şebeke elebaşları, yöneticileri, canlı destek hattı çalışanları, banka ve ödeme sorumlularını tek tek belirleyen polis ekipleri, çalışmaların ardından operasyon kararı aldı.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: 300 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 220 cep telefonu, 347 SİM kart, 26 bilgisayar, 1 tabanca ele geçirildi. Bir para kasasında bulunan ve yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 300 bin dolar, 96 bin lira ve bir miktar dövize el konuldu.

40 METRELİK YAT

Polisin operasyon düzenlendiği noktalar arasında 40 metrelik bir yat bulunması da dikkat çekti. Ekiplerin polis botu ile Minalli isimli yata düzenlediği operasyon kameralara yansırken, şebekenin lüks yaşantısını da gözler önüne serdi.

ŞEBEKE ELEBAŞLARI TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşı 3 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 30 şüpheli ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.