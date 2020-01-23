Sanayi ve Teknoloji Bakanı ‘görevimiz değil’ deyince…

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM'ye verdiği önerge ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, ”Ülkemizde yazılım ve donanımı ile yüzde 100 yerli ve milli bir cep telefonu üretilmesi için çalışma yapılmakta mıdır ?” diye sordu.

Bakan Varank ise, ”Bu konu bakanlığımın görev, yetki ve sorumluluğuna girmemektedir” cevabını verdi. Yavuzyılmaz da, ”Bu konu teknolojiden sorumlu bakanlığı ilgilendirmiyormuş. Ben de aynı soruları, Tarım Bakanı ile Gençlik Spor Bakanına soracağım, belki onlar biliyordur” dedi.

Yavuzyılmaz Varank'ın cevaplandırmasını istediği önergesinde, Aselsan'ın 1997 yılında yerli ve milli cep telefonu ürettiğini hatırlattı ve o dönem mobil telefon üreten 9 ülkeden biri olduğumuzu belirtti. Ancak bu telefonların desteklenmeyip, baskı altına alınarak, pazardan silindiğini söyleyen Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

‘'Aselsan bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde alınmış durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise teknolojik gelişmeleri takip ve yeni teknolojiler üretmek için çalışma yapmakla görevli. Sayın bakan ‘Bizim ilgi alanımızda değil' diyor.

Adında teknoloji olan bir bakanlık bu konularla ilgilenmeyecekse, Tarım Bakanı ya da Gençlik Spor Bakanı mı ilgilenecek. Belki ben yanlış biliyorumdur, aynı soruları Tarım Bakanı ile Gençlik Spor Bakanına da soracağım, ülkemizde milli ve yerli cep telefonu üretimi konusunda onların çalışması ve bilgileri olabilir (!)''