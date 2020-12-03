Şanlıurfa’nın Siverek Belediye Başkanı belli oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi.

24 AKP’li, 5 CHP’li, 8 HDP'li üyenin yer aldığı, toplam 37 üyeden oluşan belediye meclisinde başkanlık seçimi için sandık kuruldu. Belediye Başkan adaylığı için AKP Ayşe Çakmak'ı, CHP Ramazan Güler'i, HDP ise Mahmut Bektaş'ı aday gösterdi.

BAŞKAN ÜÇÜNCÜ TURDA BELLİ OLDU

Oylamanın birinci turunda Çakmak 24 oy, Güler 5 oy, Bektaş ise 7 oy aldı 1 oy ise geçersiz sayıldı. Yasaya göre 3’te 2’lik çoğunluk sağlanması gerektiğinden ikinci tura geçildi. İkinci turda AKP'nin adayı Çakmak 25 oy, CHP'nin adayı Güler 5 oy HDP'nin adayı Bektaş ise 7 oy aldı. İkinci turda da 3'te 2'lik çoğunluk sağlanmaması üzerine üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda yapılan oylamada AKP'nin adayı Ayşe Çakmak 25 oy alırken, CHP'nin adayı Ramazan Güler 5, HDP'nin adayı Mahmut Bektaş ise 7 oy aldı.

Üçüncü tur sonucunda Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu. Çakmak, Siverek ilçesinin ilk kadın belediye başkanı ünvanına sahip oldu.

CHP’Lİ ÜYEDEN HDP’LİLERE ELEŞTİRİ

Yapılan seçimden sonra HDP’li bir üyenin AKP’nin adayından oy kullandığını belirten Siverek Belediyesi CHP grup sözcüsü Olkan Kırtay, “3 Aralık 2020 tarihinde Siverek Belediyesi Meclis Üyeleri arasında gerçekleşen seçim sonrasında AKP’nin adayı kazanmıştır. Bu seçimde belirleyici taraf olan HDP’li meclis üyeleri olmuştur. HDP’li meclis üyesi AKP’nin adayının seçilmesinden yana oy kullanmıştır. Tüm bu yapılanların HDP’nin parti politikaları, partiye yapılan hukuksuz işlemler ile uyuşmadığı kanaatindeyiz. Aslında kayyum’um sadece HDP belediyelerine atanmadığını HDP içinde yer alan bazı siyasetçilerin zihniyetine de atandığını görmüş bulunmaktayız. Tüm bunlar insan hakları, demokrasi ve özgürlük politikaları ile var olmaya çalışan HDP’nin kendi içinde çeliştiğini özetlemektedir.” ifadelerini kullandı.