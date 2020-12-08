Şehit babası borcu nedeniyle tutuklandı

3 Ekim 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat’ın 61 yaşındaki babası Mevlüt Kubat ödenmemiş vergi borcu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Bu olay bizleri derinden üzdü, yüreklerimizi yaktı” diyerek devlet yetkililerinin harekete geçmesini, Mevlüt Kubat’ın serbest bırakılmasını talep etti.

“BU VAHİM YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR”

CHP’li Barut, kamera karşısına geçerek şöyle seslendi:

* Vatanı için en büyük bedellerden birisini ödeyen aziz şehidimizin hatırasıyla, şehit babasının yaşadığı bu durumu kabullenemiyoruz.

* Ortada bir mahkeme kararı bulunduğu söylense de yaşananlar çok üzücüdür. Hukuki bir mahkeme kararı varsa da yaşananlar etik değildir, doğru bulmuyoruz.

* Çünkü aziz şehidimizin yasını tutan, aziz hatıralarıyla yaşama tutunan bir babanın tutuklanması, toplumun tüm kesimlerini derinden yaralamıştır. Bu vahim yanlıştan derhal dönülmelidir.

* Ne yapılması gerekiyorsa yapılıp, Mevlüt Kubat’ın serbest bırakılmasını istiyor ve talep ediyoruz. Biz her zaman şehitlerimizin yanındayız ve şehitlerimizin emanetlerine sonsuza dek sahip çıkmak için elimizden gelen ne varsa tüm gücümüzle çaba göstereceğiz.

* Mevlüt Kubat’ın borcununun bugüne kadar ödenmesi gerekiyordu. Çünkü şehidimiz en yüksek bedelle, canıyla ödemiştir bu bedeli; parayla ölçülmezdir.

* Devletimizin yaşanan bu acı verici olay karşısında hassasiyet gösterip gerekli adımları atacağına inanmak istiyoruz.

Mevlüt Kubat’ın hakkında Adana’da ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla dava açıldığı, 3 Aralık 2020 tarihinde evine gelen polislerce gözaltına alınıp adliyeye götürüldüğü, hakkında tutuklama kararıyla Kürkçüler Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.