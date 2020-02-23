Şekibe abla uğurlandı

Deniz Gezmiş'in avukatı Halit Çelenk'in eşi Şekibe Çelenk son yolculuğuna uğurlandı. 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılarak, yerel seçimlerde TİP’in radyo propagandasındaki ilk kadın konuşmacı olan Şekibe Çelenk, 99 yaşında yaşama veda etti. Çelenk eşi Halit Çelenk'in yanına, Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Türkiye’deki 1968 gençlik kuşağının öncü isimlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın avukatı olan Halit Çelenk ve eşi Şekibe Çelenk dönemin öne çıkan isimleri arasındaydı. 6 Mayıs 1972'de idam edilmeden önce Deniz Gezmiş, Şekibe Çelenk'e selam göndererek, “Şekibe ablaya selam söyleyin, arkadaşlara çok emeği geçti” demişti. Cenaze törenine CHP eski milletvekili Mustafa Balbay da katıldı.