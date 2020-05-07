Sendikadan şoke eden iddia: Bazı hemşireler döner sermayeden 3 lira alıyor

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş hastanelerdeki döner sermaye ücretlerinin dağıtımındaki haksızlıklarla ilgili Sözcü'ye konuştu. Devlet Hastanelerinde döner sermaye gelirlerinin adaletsiz dağıtıldığını ileri süren Karataş ”Analarının ak sütü gibi helal olan bir paranın şuanda hastane idarecileri tarafından gasp edilmiştir. Sağlık emekçilerinin haklarının gasp edilmesini kabul etmiyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

“BAZI HEMŞİRELER DÖNER SERMAYEDEN 3 LİRA ALIYOR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerinin corona virüsü salgını sürecinde vermiş oldukları gayretlerden dolayı döner sermayelerinin tavandan ödenmesi dair karar aldıklarını hatırlatan Karataş, şu ifadeleri kullandı;

*Bu açıklamalara rağmen üniversite hastanelerine hala bir ödenek gelmedi bundan dolayı hastaneler kendi bütçelerinden bunu ödeme yoluna gittiler. Yalnız bu ödemelerin hastane yönetimlerinin inisiyatifine bırakılması sonucunda hastanelerde kendi bünyelerindeki bütçeye göre ödeme yaptılar.

*Bu ödeme de haksız ve adaletsiz bir dağıtıma neden oldu bundan dolayı sağlık personellerinin moral ve motivasyonları bozuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan bir hemşire bin 700 ile 2 bin 500 lira döner sermayeden para alırken üniversite hastanelerinde çalışan hemşireler 3 lira, 30, lira 300 lira gibi komik rakamlar alıyor.

“BÜYÜK İTİRAZ VAR”

*Bu konuda büyük mağduriyetler var sağlık çalışanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bir gelişme yaşanmaması durumunda yargıya gitmeyi düşünüyoruz. Hastanelerin birçoğunda bu konuda büyük bir itiraz var.

*Masa başı çalışan memurla sahada çalışan bir hemşire aynı statüye konularak döner sermayeden aynı ücreti verme noktasına geldiler.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Corona salgını sürecinde birçok sağlık çalışanının evlerine dahi gidemediğini kaydeden Karataş şunları aktardı;

*Bazı hastane yöneticilerine bu sorun konusunda iyileştirme yapmaları söylememize karşılık corona virüs salgının Elazığ'da çok etkili olmadığı sağlık personellerin üç beş hastaya baktıklarını, kliniklerde corona'dan yatan hasta sayısının fazla olmamasından dolayı sağlık personellerine döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılmasının doğru olmayacağını söylediler.

*Hastane yönetimleri sağlık emekçilerinin haklarının ödenmesi noktasında neden direndiklerini anlamış değiliz. Sağlık çalışanların bunca ay vermiş olduğu mücadelenin emeği sömürüldü.

*Sağlık çalışanlarının alın teriyle hastane idare edilmez sağlık çalışanı varsa hastane vardır. Elazığ'da birçok sağlık personeli corona virüsü salgını mücadelesinden dolayı evlerine gidemiyor eşlerini, çocuklarını göremiyor.

*Böyle fedakarlıklarla çalışan sağlık emekçilerimizin haklarının göz ardı edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Analarının ak sütü gibi helal olan bir paranın şuanda hastane idarecileri tarafından gasp edilmiştir. Sağlık emekçilerinin haklarının gasp edilmesini kabul etmiyoruz.