Sendikalar kıdem tazminatı için sokağa döküldü!

Halil ATAŞ / Bursa İlker KILIÇASLAN Can ÇAPAR Zeynep KAPLAN Uğur ENÇ

İstanbul’da sendikaların büyük tepkisini çeken hükümetin yeni kıdem tazminatı düzenlemesi öncesinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tüm işyerlerinde, “Kıdem tazminatımıza dokunma” sloganıyla yürüyüşe başladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün 81 ilde ve birçok ilçede, örgütlü olduğumuz yüzlerce işyerinden tek yürek olarak sesleniyoruz; Kıdem Tazminatımıza Dokunma” diye konuştu. DİSK Başkanlar Kurulu’nun sonuç bildirgesi 81 ilde, yüzlerce işyerinde, fabrikada on binlerce işçinin sosyal mesafeli katılımıyla okunuyor.

“KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'dan seslenerek kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Çerkezoğlu şöyle konuştu:

*Bugün DİSK olarak Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde yüzlerce ilçede örgütlü olduğumuz binlerce iş yerinde on birlerce DİSK'li ve direnişçi olarak tek yürek olarak sesleniyoruz; Kıdem tazminatımıza dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

*Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, alın terimizdir, çocuklarımızın bize emanetidir. Geçen hafta toplanan DİSK Başkanlar Kurulunun sonuç bildirgesi yani DİSK örgütünün bir bütün olarak ortaya koyduğu irade binlerce işçi arkadaşımızla birlikte okunuyor, okunmaya devam ediyor.

*Sabah erken saatlerde işbaşı yapan arkadaşlarımızın başladığı bu eylemlilik akşam saatlerine kadar sürecek DİSK yöneticileri de her birimiz bir iş yerinde işçi arkadaşlarımızla birlikte bu irademizi ortaya koyuyoruz.

*Kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğudur. Kıdem tazminatı bizim işverende beklettiğimiz 13.ay ücretimizdir eğer kıdem tazminatını fona devrederek işverenle bağını kopartırsanız bu hakkın gasp edilmesi anlamına gelir ve 90 yıla yakın bir süredir Türkiye işçi sınıfının sahip olduğu kıdem tazminatı hakkı defalarca fona devredilmek için çeşitli girişimler gündeme getirildi ama her seferinde Türkiye işçi sınıfı, ‘kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, dokunmazsınız.

“TARİHİN EN BÜYÜK SALDIRILARINDAN BİRİ ALTINDAYIZ”

DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası Kocaeli'nde güne eylemle başladılar. DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu Kocaeli Bekaert işçileriyle birlikte seslendi. Serdaroğlu, “Tarihin en büyük saldırılarından biri altındayız” diye konuştu.

“KIDEM TAZMİNATIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ”

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Çorlu’da da eylemlerini sürdürüyor. İşçiler şöyle seslendi;

“Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Türkiye işçi sınıfının 90 yıla yakın bir süredir sahip olduğu kazanılmış en köklü hak olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler hız kazanmıştır. Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz.”

“SİZ KIDEME EL UZATIYORSUNUZ”

İzmir Çiğli Belediyesi'nden seslenen üyeler ise, “Biz canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için mücadele veriyoruz siz kıdeme el uzatıyorsunuz” diye konuştular.

BURSA

Hükümetin Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) düzenlemesi kapsamında kıdem tazminatına yönelik değişikliğe karşı çıkan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Bursa Temsilciliği örgütlü olduğu fabrikalarda Başkanlar Kurulu’nun bildirisini okudu.

Açıklamada, “Pandemi koşullarında 82 milyon insan yaşam mücadelesi verirken, işçiler olarak bizler, canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için mücadele verirken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır” denildi.

Öte yandan Bursa’da Türk İş’e bağlı sendikalar Fomara Meyda’nın da bir araya gelerek hükümete ‘Kıdem Tazminatıma Dokunma’ diye seslendi.

Alkışlar ve ıslık sesleri ile kentin merkezi olan meydanda toplanan kalabalık gurup adına basın açıklaması yapan Türk-İş Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, “İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor” dedi.

MANİSA

Hükümetin Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatıyla ilgili değişiklik yapmasına yönelik çalışmalarına bir çok sendikanın olduğu gibi Türk-İş'in de tepkileri devam ediyor.

‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir' diyen Türk-İş'e bağlı sendikaların Manisa şube başkanları ve il temsilcileri ortak basın açıklaması yaparak, kıdem tazminatında yapılmak istenilen değişikliğe tepki gösterdi.

Türk-İş'e bağlı Türk Metal-Sen Manisa 1 nolu Şube binasının önünde toplanan işçiler, ‘Kıdemime dokunma hak kaybına uğratma' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

“SOSYAL TARAFLAR ARASINDA MUTABAKAT YOKTUR''

Sendika başkanları adına ortak basın açıklamasını okuyan Türk-İş Manisa İl Temsilcisi Ercan Dereli, kıdem tazminatında yapılmak istenilen değişiklikle ilgili konunun muhatapları olan sendikalarla görüşülmediğini ve hükümetin kendi başına bir karar almak istediğini ifade etti.

Türk-İş İl Temsilcisi Dereli, kıdem tazminatında yapılması planlanan değişiklikle yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasının işçiye kesilmek istendiğinin altını çizerek şöyle konuştu;

*Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor.

*Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR''

Kıdem tazminatının geçmişte olduğu gibi gelecekte de işçinin kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Dereli, işçinin kıdem tazminatı hakkını sonunu kadar savunacaklarını söyledi.

Dereli, “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, sürenin azaltılması gibi bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

HATAY

DİSK Genel İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. DİSK olarak kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyleyen ve DİSK Başkanlar Kurulu'nun 24 Haziran'daki toplantısında alınan karaları paylaşan Berkyürek, “DİSK örgütünün bir bütün olarak tüm sendikalarımızla birlikte önümüzdeki günlerde açıklanacak eylem takvimini hayata geçirmek için hazır olduğunu ilan eder” dedi.

DENİZLİ

Denizli'de Türk-İş’e bağlı sendikalar kıdem tazminatının fona devredilme önerisine karşı ortak bir açıklama yaptı. Kıdem tazminatının, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisi olduğunu belirten Türk-İş Denizli İl Temsilcisi Uğur Cihan, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi bu hakkın tasfiyesi ya da zayıflatılmasına yönelik her girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ

Türk-İş kıdem tazminatının fona aktarılma girişimi karşısında bugün yurt genelinde ortak eylem yaptı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Türk-iş'e bağlı işçiler Sabri Yalım Parkı'nda toplanarak ortak eylem düzenledi. Sendika adına açıklamayı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız gerçekleştirdi.

“ÇALIŞMA HAYATININ HUZURU BOZULMUŞTUR”

İş kıdem tazminatının fona aktarılma teklifinin gündeme gelmesinin işçilerin huzurunu bozduğunu belirten Yıldız, “Kıdem tazminatı hakkımız tüm muhalefetimize rağmen masaya yatırılmak isteniyor. Bu düzenlemeyle daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz” dedi.

“HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN”

Kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Yıldız, kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istediklerini söyledi.