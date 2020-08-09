Şener’den Erdoğan ve ailesine sert sözler

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şener şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan Ailesi işsizliği patlattı. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Ekonomi felakete döndü. Erdoğan cami avlusunda konuştu: Doların henüz 10 TL olmayışıyla, olmayan döviz rezerviyle, yedirtmem demek istediği damadıyla övündü. Ve Türkiye'nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı!”

“YILBAŞINDA 10 LİRADAN BAHSEDİYORLARDI”

Dün Ayasofya Camii’nde kılınan cuma namazının ardından kurdaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalardaki hareketlilikle ilgili şunları söylemişti:

* Ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Yani bu konulardan hiç rahatsız olmayın, rahat olun, çünkü Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Yılbaşı itibarıyla 10 liradan (dolar kuru) filan bahsediyorlardı, ama iş nerelere geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi, bu da yerli yerine oturacak.

* Bütün mesele şu anda corona virüsü meselesi. Bir taraftan da Beyrut’taki gelişmeler ortada, yani bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum, dövizin de aynı şekilde yerli yerini bulacağına, altının aynı şekilde bulacağına inanıyorum.

* Yani bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanmalar her zaman olur, bunu görmemiz lazım. Tabi burada şu anda dün Merkez Bankası'yla özellikle Bankalar Birliği'nin yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır, düzelecek.