Servisçiler destek bekliyor

Okullara öğrenci, fabrika ve işletmelere personel taşımacılığı yapan servisçi esnafıyla bir araya gelen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sorunları dinledi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini not alan Ayhan Barut, yaklaşık 2750 servisçi esnafının bulunduğu Adana'da da pandemi sürecinde servisçi esnafının kaderine terk edildiğini belirtti. Kendilerini ziyaret ederek destek veren CHP'li vekile teşekkür eden servisçi esnafı, evlerine ekmek götüremez hale geldiklerine belirterek acil çözüm üretilmesini istedi.

‘DAHA NE KADAR SEYREDECEKSİNİZ’

Gelişmiş ülkelerin tamamında salgın nedeniyle esnafından çiftçisine, işçisinden işsizine herkese büyük destek sunulduğunu anımsatan Ayhan Barut, pandemi döneminde okulların kapatılması, işyerlerinin üretime ve çalışmaya ara vermesi sebebiyle servisçi esnafının büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti.

İktidarın süreci yönetemediğini, sosyal devletin gereği olarak yurttaşlara sahip çıkamadığını, yeterince destek veremediğini bildiren Barut, “Bu dramı seyredenler, çözüm üretmek yerine hamaset yapıyor, algı operasyonlarıyla gerçekleri saptırıyor. Kan ağlayan esnafımız burada, vermeniz gereken destek nerede? Ne kadar daha bu dramı seyredeceksiniz?” diye konuştu.

‘ESNAFIMIZIN TALEPLERİNE KULAK VERİN’

İşleri durduğu için evine ekmek götüremeyen esnafın üzerindeki vergi, borç ve masraf yüküne dikkat çeken Ayhan Barut, şunları vurguladı:

“Salgın sürecinde yurttaşlarımızı yalnız bırakıp çaresizliğe itenler, servisçi esnafımızın yangınına da çözüm üretmedi. Servisçi esnafı salgında daha çok mağdur edildi. SGK ve Bağ-Kur borçlarını ödeyemediler, banka kredileri ve diğer ödemelerini yapamadılar. Salgın sürecinden bu yana kontak açamadığı için işsiz ve gelirsiz kalan esnafımız, kredi kartını dahi yatıramaz hale geldi. Esnafımıza çözüm üretmesi gerekenler Motorlu Taşıtlar Vergisini, esnafın her yıl yenilemesi gereken belge ücretlerini almayı sürdürüyor. Esnafa çare bulmadıkları gibi üzerlerindeki vergi ve borç yükünü arttırıyor. Taşımalı eğitim fiyatını düşürenler, tüm belgeleri olmalarına rağmen esnafa Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı getirenler, araç muayene ücretlerini bile erteleyip düşürmediler. Esnafımıza mazot desteği vermeyenler, vergi borçlarını, banka kredilerini faizsiz öteleyip yapılandırmadı. Servis aracı yaşını yükseltmeyenler, esnafa adeta ‘yaşama, geçinme, evine ekmek götürme' diyor. Bu kabul edilemez. Ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafımızın bu çığlığını duyun.”