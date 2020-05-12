Sevda Noyan hakkında CHP’li gençlerden suç duyurusu

Sevda Noyan Ülke TV'de katıldığı programda ölüm listesinden ve ’50 kişiyi götürebileceğinden’ bahsetmişti. Noyan'ın bu ifadeleri büyük tepki toplamıştı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyesi gençler Sevda Noyan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Zeki Karakadılar tarafından yapılan açıklamada halkı kin ve nefrete tahrik edildiği belirtildi.

‘BİZ YARDIM LİSTESİ YAPIYORUZ BUNLAR ÖLÜM LİSTESİ YAPIYOR’

Zeki Karakadılar kendilerinin komşuları için ihtiyaç listesi hazırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Anayasanın 9.maddesi gereğince yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır ve hukuka uygun yapılan yargılama sonucunda kanunla belirlenmiş ceza için yalnızca bağımsız mahkemeler hüküm verilebilir.

*Vatandaşın görev ve sorumluluğu var ise suç şüphelisini yetkili makamlara ihbar etmekle sınırlıdır. Bu sebeple bir hukuk devletinde ilgili şüpheliler dahil hiç kimse yargılama yapıp bir kişinin masumiyet karinesine aykırı olarak suçlu olduğunu karar veremez ve kendince cezalandırma yoluna gidemez.

*Bizler bu süreçte komşularımızdan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı var diye onların listesini yaparken, bunlar komşularının ölüm listesi yapıyorlar..!

“TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Sevda Noyan'ın FETÖ bağının araştırılmasını da isteyen Karakadılar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Unutmamak gerekir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde hiç kimse televizyon kanalından ölüm tehdidinde bulunamaz. Eğer bir bildiği var ise, FETÖ ile irtibatı olduğunu bildiği komşular var ise bunu devletin yetkili kurumlarına ihbar etmelidir.

*Aksi halde herkes televizyon kanallarından, medya organlarından başkalarını tehdit eder, aba altından sopa gösterirse durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu nedenle hukuka olan saygımızın bir gereği olarak Sevda Noyan isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

*Aynı zamanda yıllarca FETÖ yayın organında program yapan eşi Engin Noyan ile birlikte bu şahsın da aynı zamanda FETÖ bağı açısından araştırılmasını istedik. Yine aynı şekilde bu şahsın halen FETÖCÜ olduğunu bildiği komşuları hakkında bilgisine başvurulmasını talep ettik.

“HALKI KİN VE NEFRETE TAHRİK ETMİŞTİR”

Noyan'ın suçunu attığı tweetlerle devam ettirdiğini belirten Karakadılar, “Toplumda infiale neden olacak bir fiile imza atılmıştır. Halkı kin ve nefrete tahrik etmiştir. Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluşmuştur. RTÜK Yasası ve TCK, yayında ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahriki' açıkça suç saymaktadır. Sevda Noyan hakkında işlem yapması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Sevda Noyan için talep edilen ceza maddeleri şöyle;

TCK. Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK. Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK. Madde 218- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/25 md.) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

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