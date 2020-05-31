Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat için HES kodu zorunlu olacak mı?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle, 3 Nisan'da bazı şehirlerle giriş-çıkışlar kapatılmış, seyahat özel izne tabii tutulmuştu. Hafta içi yapılan kabine toplantısı sonrasında, 1 Haziran itibariyle tüm iller için seyahat yasağının kaldırılacağı açıklandı. İşte seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler…

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde devam eden seyahat yasağı, 1 Haziran itibariyle sonlandırılacak.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi;

Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

SEYEHAT İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ SONLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile, yaklaşık iki aydır yürürlükte olan seyahat izin belgesi işlemlerinin sonlandırıldığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak, tren ve otobüs seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.