Şeyhli temel atma törenine CHP’den tepki

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede açılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun temelini Şeyh Abdulselam El Haznevi ile atıp o anların fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Muş paylaşımında, “Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun temelini atıyor, ilk kazmayı vuruyoruz. Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte alanda incelemelerde bulunduk. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“BİLGİLİ KİMSELER TARAFINDAN YAPILMASINI TAVSİYE EDİYORUM”

AKP'li Belediye Başkanı Kuş'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, “Olimpik yüzme havuzlarının teknik özellikleri Dünya standartlarına göre belirlenen bu teknik özelliklere uygun bir havuz yapımı havuzun kalitesini ortaya çıkarır. Olimpik havuz inşasının mutlaka bu konuda bilgili kimseler tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ŞEYH HAZRETLERİ MİLLİ YÜZÜCÜ MÜ?”

Bir süre sonra ikinci bir paylaşım daha yapan Tanal, Eyyübiye Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Kuş’a ”Şeyh Hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?” diye sordu.

“SEBEBİ, MEDRESEYİ ENGELLEYİP ENGELLEMEYECEĞİ İSTİŞARESİDİR”

Tanal’a yanıt veren Mehmet Kuş ise “Sayın vekilim, bu projemiz tek tip projedir. Kanaat önderimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi, yüzme havuzu yapılacak alanın yanındaki yapımı devam eden medreseyi engelleyip engellemeyeceği istişaresidir. Saygılarımı sunarım.” paylaşımında bulundu.









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