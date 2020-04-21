Silahlı saldırıya uğrayan CHP’li başkandan dikkat çeken açıklama

Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, önemli açıklamada bulundu.

Şenel, “Olayın sebebi belediyeye ait otelde 30 Temmuz’da bir baskın olmuş, polis tarafından 10 bin lira ceza kesilmiş. Bu ceza ikinci defa tekrarlandığı zaman iş yeri kapatılır diye bir madde var. Polis 30 Mart günü tekrar gitmiş. İkinci kez orada yasa dışı birtakım şeyler tespit etmiş. Bu tutanağı ekleyerek kaymakamlığa göndermişler. Kaymakamlık da ruhsatın iptali istemiyle bize gönderdi. Ben de ruhsatı iptal ettim” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ŞEYİ BEKLİYORDUM”

Bu iptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ettiğini kaydeden Başkan Şenel, “Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik. Burası temiz olsun istedik. Sağ olsun ilçemizdeki yetkililerimiz de destek oldu, o yardımı yapıyorlar” diye konuştu.

“BİRÇOK DESTEK MESAJI YAYIMLANDI”

Şenel, saldırı olayının duyulmasıyla Burdur Valisi’nin kendisini Burdur Devlet Hastanesi kapısında karşıladığını söyledi.

Şenel, sözlerini şöyle bitirdi:

* Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarımız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanımız aradılar. Sosyal medyadan yurt içi ve yurt dışından birçok destek mesajı yayımlandı. Duygulanmamak, sevinmemek mümkün değil. Şimdiye kadar yaptığım çalışmaların mükafatını bu şekilde almış oluyorum. Öğrencilerim, dostlarım, arkadaşlarımın yanımda olduklarını görünce çok çok mutlu oldum.

* Arayan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Partimin yanımda olması beni mutlu etti. Şüphelilerin yakalanması konusunda da üstün gayret gösteren Burdur Emniyet Müdürlüğü personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi de ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Başkan Mümtaz Şenel’i tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.

Şenel, “Sayın Milletvekilimiz Mehmet Göker, Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve İl Başkanımız İzzet Akbulut ilk andan itibaren sürekli yanımda. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)