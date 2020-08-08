Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonlarında ne gibi önlemler alınacak?

Sosyal mesafe kuralının korunmasının hayli zor olduğu sinema salonları, geçtiğimiz mart ayından itibaren kapalıydı. Sinema meraklıları, salonların tekrardan ne zaman açılacağını merak ediyordu. Yurt genelinde birçok sinema, 6 Ağustos'tan itibaren kapılarını tekrardan açtı.

SİNEMALAR AÇILDI MI?

Cinemaximum 6 Ağustos Cuma günü itibariyle Türkiye çapındaki sinema salonlarını kademeli olarak açmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana sinemaları kapalı olan CGV Mars Cinema Group yönetimi dün yaptığı online basın toplantısında yeni dönem için aldığı önlemleri açıkladı. Cinemaximum’da sosyal mesafeli beyazperde dönemi başlıyor. Sinemada dolu olan koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak, teması en aza indirmek adına temassız ödeme ve temassız bilet kontrolü yapılacak.

Beyoğlu Sineması da seyircilere kapısını 6 Ağustos’tan itibaren açacak.

SİNEMA SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Salonlarda, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi maske takma zorunluluğu uygulanacak.

Satılan koltuğun sağında ve solunda iki koltuk; önünde ve arkasında da birer sıra boş bırakılacak.

Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını da sosyal mesafeye göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü temassız şekilde gerçekleştirecek.

Seans araları, etkileşimi ve riski en aza indirmek adına 30 dakika aralıklı olacak. Bu arada salonlarda temizlik ve hijyen çalışmaları yapılacak.

Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlarla dezenfekte edilecek. Misafirlerin ve çalışanların sıkça temas ettiği gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte edilecek.

Sinema salonlarındaki klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava sirkülasyonu sağlayamaya uygun hale getirildi. Doğal havalandırmanın mümkün olduğu alanlarda da sık sık havalandırma yapılacak.