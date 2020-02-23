Sınıf tekrarına sendikadan teşekkür

DOĞRU YÖNLENDİRME ÖNEMLİ

“Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un sınıf tekrarı açıklamasını yerinde buluyoruz. Bu yaklaşım, bakanın öğretmenler odasına kulak verdiğini gösteriyor, bu itibarla teşekkür ediyorum. Öğretmen ‘Not verendir', dolayısıyla sınıf tekrarı ihtimali, öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artıracaktır. Notun belirleyici olması, sınıfta kalmanın geri gelmesi, aslında velinin çocuğunu daha iyi tanıması ve fark etmesini de sağlayacaktır. Bu durum, aynı zamanda velinin çocuğu üzerinde gerçekçi beklenti oluşturmasının yanı sıra öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre doğru yönlendirilmesine de katkısı olacaktır.” Bakan Ziya Selçuk, sınıfta kalmanın olmamasının eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtığına, dört işlemi bilmeden lisenin bitirildiğine dikkat çekmiş, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, ortaokul ve liselerde sınıf tekrarı sistemine yeniden geçileceğini açıklamıştı.