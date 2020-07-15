Şırnak’taki çocuk istismarı iddialarına valilik ve barodan açıklama

Şırnak Valiliği, kent merkezinde bulunan bir sitede, A.A. isimli bir uzman çavuşun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

VALİLİK: GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Uzman çavuş A.A.'nın gözaltında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“15.07.2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 İhbar hattına gelen çağrıda İlimiz Merkez Yeni Mahallede, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır.”

ŞIRNAK BAROSU: OLAYIN TÜM YÖNLERİ İLE AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Şırnak Barosu da olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Olayın yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.'ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir.

*Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır.

*Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

“MESLEKTAŞLARIMIZ OLAYI TAKİP ETMEKTEDİRLER”

Öte yandan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ise konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Konunun takipçisi olduklarını belirten Elçi, “Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. isimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler” ifadelerini kullandı.