Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 17 kişi, 26 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz dahil 5 kişi çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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