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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz "Terör örgütü üyeliği" suçundan çıkarıldığı mahkemece 4 şüpheliyle birlikte tutuklandı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:59, 02/12/2020
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Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 17 kişi, 26 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

Cihan Yavuz (Foto: DHA)

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz dahil 5 kişi çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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CHP istanbul Özgür Özel PKK Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:17:50,
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