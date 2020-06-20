Siyasetçilerin muhtarı

Bir zamanlar Ankara'nın gecekondu semti olan Çukurambar, Dışişleri Bakanlığı binasının bu bölgeye yapılmasının ardından gelişti. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener gibi birçok siyasetçinin mahallesi… Ankara'nın en ünlü mahallelerinden biri olan Çukurambar'ın muhtarı ise Mehmet İhsan Gülbudak… Aslında beden eğitimi öğretmeni ancak yıllarca turizm sektöründe çalışmış. 2009'da Çukurambar'a muhtar seçilmiş. Bu üçüncü dönemi… Gülbudak mahalle sakinlerini şöyle anlatıyor:

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

”Mahallemizde çok sayıda eski ve mevcut milletvekili, Meclis başkanları, siyasetçi, bakan, belediye başkanları, bürokratlar, sporcu, sanatçı, akademisyen sakinimiz var. Birçoğu ile tanışırım, selamlaşıp konuşuruz. Büyük bir aileyiz.”

KEMAL BEY, ÇOK MÜTEVAZİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Çukurambar sakini olduğunu hatırlatan Mehmet İhsan Gülbudak, şunları söyledi:

KEREM DAVETİYE GETİRDİ

“Mahallemizde oturmasından memnuniyet duyuluyor. Kendileri ve ailesi çok mütevazı. Zaman zaman aile bireyleri belge almaya gelir, oğul Kerem evlendiğinde beni düğününe davet etti ve biz de katıldık. Kemal Bey'in muhtarlık kurumuna çok önem verdiğini biliyorum. Sorunlarımızı çok detaylı incelemişler. Kendisi beni tanır, katıldığımız toplantılarda hal-hatır sorar. 2016 yılı Ramazan ayında orucunu bina görevlimizin mütevazı evinde açtı. Yemek sonunda aynı binada bulunan evimize kahve ikramı için davet ettiğimde geldi. Kendisi ve ailesi çok dostane, samimi, mütevazı kişiler.”

Ve salgın günleri… Gülbudak, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri şöyle anlattı: “Halkımızın beraberliği ile bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Cadde ve sokaklarımızı yıkatıyoruz. Evrak alış verişi hizmetlerimizi mesafe kuralına uyarak yerine getiriyoruz. Olumsuz sonuçlar bitinceye kadar diyoruz ki: Temas-Mesafe-İzolasyon.”