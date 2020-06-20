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Siyasetçilerin muhtarı

Çukurambar sakinlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı: Mehmet İhsan Gülbudak, Ankara’nın en meşhur mahallelerinden Çukurambar’ın muhtarı... Mahallede her partiden siyasetçiler, belediye başkanları, bürokratlar ve sanatçılar oturuyor. Ankara siyasetinin kalbi Çukurambar’da atıyor.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Siyasetçilerin muhtarı

Bir zamanlar Ankara'nın gecekondu semti olan Çukurambar, Dışişleri Bakanlığı binasının bu bölgeye yapılmasının ardından gelişti. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener gibi birçok siyasetçinin mahallesi… Ankara'nın en ünlü mahallelerinden biri olan Çukurambar'ın muhtarı ise Mehmet İhsan Gülbudak… Aslında beden eğitimi öğretmeni ancak yıllarca turizm sektöründe çalışmış. 2009'da Çukurambar'a muhtar seçilmiş. Bu üçüncü dönemi… Gülbudak mahalle sakinlerini şöyle anlatıyor:

MAHALLE SAKiNLERiNDEN TALEBiM OLMADI
Gülbudak, hizmet almada sorun yaşamadığı için herhangi bir siyasetçiden istekte bulunmadığını söyledi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

”Mahallemizde çok sayıda eski ve mevcut milletvekili, Meclis başkanları, siyasetçi, bakan, belediye başkanları, bürokratlar, sporcu, sanatçı, akademisyen sakinimiz var. Birçoğu ile tanışırım, selamlaşıp konuşuruz. Büyük bir aileyiz.”

İKAMETGAHLARI ÇUKURAMBAR’DA
Çukurambar’ın siyasetçi sakinleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener de bulunuyor.

KEMAL BEY, ÇOK MÜTEVAZİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Çukurambar sakini olduğunu hatırlatan Mehmet İhsan Gülbudak, şunları söyledi:

KEREM DAVETİYE GETİRDİ

“Mahallemizde oturmasından memnuniyet duyuluyor. Kendileri ve ailesi çok mütevazı. Zaman zaman aile bireyleri belge almaya gelir, oğul Kerem evlendiğinde beni düğününe davet etti ve biz de katıldık. Kemal Bey'in muhtarlık kurumuna çok önem verdiğini biliyorum. Sorunlarımızı çok detaylı incelemişler. Kendisi beni tanır, katıldığımız toplantılarda hal-hatır sorar. 2016 yılı Ramazan ayında orucunu bina görevlimizin mütevazı evinde açtı. Yemek sonunda aynı binada bulunan evimize kahve ikramı için davet ettiğimde geldi. Kendisi ve ailesi çok dostane, samimi, mütevazı  kişiler.”

Mehmet İhsan Gülbudak, 3 dönemdir muhtarlık yapıyor.

Ve salgın günleri… Gülbudak, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri şöyle anlattı: “Halkımızın beraberliği ile bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Cadde ve sokaklarımızı yıkatıyoruz. Evrak alış verişi hizmetlerimizi mesafe kuralına uyarak  yerine getiriyoruz. Olumsuz sonuçlar bitinceye kadar diyoruz ki: Temas-Mesafe-İzolasyon.”

Son güncelleme: 05:30 20.06.2020
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