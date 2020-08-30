Siyasi liderlerden 30 Ağustos mesajları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiğini ifade etti.

CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi seslendirdiği bir video paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

* Milli Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Egemen güçlere karşı yapılan bir savaştır. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği… Yani 7'den 70'e bir mücadeledir Milli Kurtuluş Savaşı. İşgale karşı yapılan bir savaştır.

* Dağıtılan orduları yeniden toparlamak için yapılan bir savaştır. Sevr'i yırtıp atıp bağımsız Türkiye'yi kurma savaşıdır Milli Kurtuluş Savaşı. Milli Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. Binlerce şehidimizin kanı vardır bu topraklarda.

‘AMA’ DEDİ VE TEK TEK SAYDI

“Ama…” diyerek AKP hükümeti döneminde yaşanan olaylardan örnek veren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Vatan toprağını Katarlılar üç kuruşa kapatmış. İstanbul'u parsel parsel satmışlar. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldık. Vatan toprağı terk edildi, bayrağımız indi. Milli silah fabrikamız bedavaya gitti. Tank-Palet (Fabrikası) Katarlılara satıldı.

* Gizli görevdeki 848 vatan evladı tek tek katledildi. Kozmik Oda ihanetinin acı sonucu. Rus medyası kronometre tutarak dalga geçti. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildik.

SAVRULUYORLAR ELEŞTİRİSİ

“Anlamıyorum ve gerçekten de üzülüyorum” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle bitirdi:

* Bunlar tarihimizi bilmiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı bilmiyorlar. Hangi koşullarda o savaşı verdiğimizi bilmiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar. Türkiye'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

* Ve tarihin huzurunda, milletimizin huzurunda söz veriyorum: Güzel Cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

BAHÇELİ’DEN SERT SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya gelmeyecektir. Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin ‘Malazgirt´i kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir” ifadelerini kullandı.

ANMAK BİR ŞEREFTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seslendirdiği bir videoyu paylaştı. Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Yunan'a ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'le, ‘Çanakkale geçilmez' diyen 57. Alay'la, söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadı diye canına kıyan Albay Reşat'la, Kara Fatma'yla, 200 kiloluk top mermisini namluya süren Seyit Onbaşı'yla gurur duyun gurur. Dönemin İngiliz basını İstiklal Harbi'ni ‘Türklerin kesin zaferi' olarak yazar.

* Fransız basını ‘Yunan hezimeti' diye yazar. Yunan basını ‘Küçük Asya felaketi' olarak yazar. Türk olmak bir şereftir. Türk tarihine hakkıyla sahip çıkmak bir şereftir. İstiklal Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. İşte tarih bu yüzden bu büyük iradeyi haykırır ve der ki: Ne mutlu Türk'üm diyene.

EMPERYALİZME BİR TOKAT

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 98 yıl önce “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla emperyalizme şiddetli bir tokat indirildiğini belirterek şunları yazdı:

* Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir.

* Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu'da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.

* Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz Milli Mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

* Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

ZAFERLE TAÇLANDIRAN…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İstiklal Mücadelesini, 30 Ağustos zaferiyle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” açıklamasında bulundu.

RAHMET, MİNNET, ŞÜKRAN…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Zaferin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.