Siyasi partilerin il başkanları internet üzerinden bayramlaştı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanları arasında internet üzerinden video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı organize etti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’in ev sahipliği yaptığı programa, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ve Genç Parti İstanbul İl Başkanı Emine Tanrıyakul katıldı.

HEMFİKİR KALDILAR

Adalet Partisi İstanbul İl Başkanı Sedat Gür ise teknik bir aksaklık sebebiyle bayramlaşmaya katılamadı. Saadet Partisi tarafından diğer partilere gönderilen davet ise karşılık bulmadı. Partilerin il başkanları, programın düzenlemesi dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek bu tarz buluşmaların devamı noktasında da hemfikir kalındı.

Öte yandan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile telefon üzerinden bayramlaştı.

SEVİM: TÜRKİYE PARTİSİ GİBİ HAREKET ETMEK İSTİYORUZ

Bayramlaşma programına dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, şu ifadeleri kullandı;

*Her şeyden önce biraraya gelebilmek önemli. Bugün bayramı vesile kıldık. Yarın başka bir şey olabilir. Ancak, oturup konuşmalıyız. Şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına dair farklı yaklaşımları, ortak bir zeminde ortaya koymalıyız.

*Bu, 16 milyon da 83 milyonun da yararınadır. Biz, bu tarz davetleri bir çok kez yaptık. Bugünün organizatörü olduk. Elimizden geldiğince iletişim kanallarımızı açık tutmaya gayret ediyoruz.

*Belki her konuda hem fikir değiliz ama insanlarımızı, vatanımızı sevme noktasında buluşuyoruz. Saadet Partisi olarak, 83 milyon söz konusu olduğunda, 16 milyon söz konusu olduğunda İstanbul partisi gibi, Türkiye partisi gibi hareket etmek istiyoruz.