Siyasilerden peş peşe Ayasofya açıklaması!

Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın karar gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu kaydedildi. Ayasofya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devriyle ilgili kararnameyi paylaşan Erdoğan, “Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ENGEL KALMAMIŞTIR”

Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından siyasilerden de ardı ardına açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ayasofya Cami'si Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir. Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir.

*Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmiştir. Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Cami'si Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.

“TARİHİ BİR GÜN OLARAK TEZAHÜR ETMİŞTİR”

*Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay 10.Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur.

*Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

*İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir.

İrade milletin, karar hukukundur.

*Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10.Dairesi'nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Danıştay'ın Ayasofya'nın müze statüsünü kaldırması kararını takdirle karşıladığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“FATİH'E VE ŞEREFLİ ASKERLERİNE BORCUMUZU ÖDEDİK”

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise “Hamdolsun. Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul'da fethin tek sembolüne, Fatih’e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik. Şimdi sıra fethin ruhuna ve Şehr-i İstanbul’a karşı mesuliyetlerimize sadakatte” dedi.

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