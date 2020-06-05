Sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sosyal medyada olay oldu

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamanın iptal edildiğini duyurdu.
Erdoğan’ın açıklaması sonrası sosyal medyada iptal kararı çok konuşuldu. Birçok kullanıcı önce kısıtlama getirilmesi, ardından ise kısıtlamanın kaldırılmasına attıkları ‘tweet’lerle tepki gösterdi…
İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…
#SOKAĞACIKMAYASAĞI ‘nda son durum! pic.twitter.com/nkbmCb0PZI
— Politikaloji (@politikaloji) June 5, 2020
Gün içinde de aniden sokaga çıkma yasağı ilan edip milletin sağa sola kaçışmasını izleyerek bunu daha eğlenceli hale getirebilirler aslında
— Apo_Uyan (@apo_uyan) June 5, 2020
Tamamen kontrolüm altında.
Açıyorummm, kapıyorum.#SOKAĞACIKMAYASAĞI #iptal pic.twitter.com/uVFwjk2j28
— Asabi MKA BJK (@Asabi_MKA_BJK) June 5, 2020
Simcityde falan bile bu kadar kontrolsüz olmuyoruz ya
— lilith (@Lilithse) June 5, 2020
son kararınız mı? #SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/C4ekC7yt8w
— Arthur (@keyifsadece) June 5, 2020
#SOKAĞACIKMAYASAĞI dikkatle inceleniyor ve var’dan dönerek iptal oluyor dk 90 herkez şaşkın. pic.twitter.com/qaUH3o1LNn
— Erkan Akbayır (@ErkanAkbayr1) June 5, 2020
Bence korona virüsünü şaşırtıp yıldırmaya çalışıyorlar bu kararlar ile. Başka mantıklı açıklaması yok.#sokağacıkmayasağı
— Sherlock (@dedektifpipo) June 5, 2020
Hükümet #SOKAĞACIKMAYASAĞI‘nı fermuarlı yapsın, açıp kapaması kolay olur…
— Profesorfacia (@Profesorfacia) June 5, 2020
6 ve 7 Haziran sokağa çıkma yasağı iptal edildi.#sokağacıkmayasağı pic.twitter.com/c9xGBxDZzU
— hukuk_tip_saglik (@Hukuk_Tip) June 5, 2020
Dün ” İçişleri Bakanlığı..
Bugün ”Cumhurbaşkanlığı .#SOKAĞACIKMAYASAĞI #İptal pic.twitter.com/NNotulZN71
— (@Ziya__1903) June 5, 2020
Karar veremedik#SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/HTqavZY2HD
— ByAlkaya (@by_Alkayaa) June 5, 2020
Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, Çıkıyor, Çıkmıyor, #sokağaçıkmayasağı pic.twitter.com/DuFYAFtufj
— M. Kᴀᴀɴ Mᴇᴛᴇ (@kaanmete) June 5, 2020
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı temsili#SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/pCvHBztSeo
— Barış Balkır (@barisbalkir) June 5, 2020
Recep tayyip yasak çıkartıyor
Erdoğan iptal ediyor . #SOKAĞACIKMAYASAĞI
— Onur Evcil (@onurevcill) June 5, 2020
Sokağa çıkmanın yasak olması çok güzel bir karardı yinede yasağın kalkması muazzam bir karar oldu bence tekrar yasaklanırsa olağanüstü güzellikte bir karar olur #SOKAĞACIKMAYASAĞI
— Hrntrhn (@Hrntrhn1) June 5, 2020
Çökün çökün, Gandırdım Galkın #SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/EVK9nY8Edb
— Ali Ç. (@alicavdar030917) June 5, 2020
Haftasonu için Plan yapmayın derim beklemekte fayda var geceye yine herşey değişebilir..#SokağaÇıkmaYasağı İptal…
— ____ (@snszlk_9805) June 5, 2020