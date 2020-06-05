Sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sosyal medyada olay oldu

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamanın iptal edildiğini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası sosyal medyada iptal kararı çok konuşuldu. Birçok kullanıcı önce kısıtlama getirilmesi, ardından ise kısıtlamanın kaldırılmasına attıkları ‘tweet’lerle tepki gösterdi…

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İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…

Gün içinde de aniden sokaga çıkma yasağı ilan edip milletin sağa sola kaçışmasını izleyerek bunu daha eğlenceli hale getirebilirler aslında — Apo_Uyan (@apo_uyan) June 5, 2020

Simcityde falan bile bu kadar kontrolsüz olmuyoruz ya — lilith (@Lilithse) June 5, 2020

#SOKAĞACIKMAYASAĞI dikkatle inceleniyor ve var’dan dönerek iptal oluyor dk 90 herkez şaşkın. pic.twitter.com/qaUH3o1LNn — Erkan Akbayır (@ErkanAkbayr1) June 5, 2020

Bence korona virüsünü şaşırtıp yıldırmaya çalışıyorlar bu kararlar ile. Başka mantıklı açıklaması yok.#sokağacıkmayasağı — Sherlock (@dedektifpipo) June 5, 2020

Hükümet #SOKAĞACIKMAYASAĞI‘nı fermuarlı yapsın, açıp kapaması kolay olur… — Profesorfacia (@Profesorfacia) June 5, 2020

6 ve 7 Haziran sokağa çıkma yasağı iptal edildi.#sokağacıkmayasağı pic.twitter.com/c9xGBxDZzU — hukuk_tip_saglik (@Hukuk_Tip) June 5, 2020

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı temsili#SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/pCvHBztSeo — Barış Balkır (@barisbalkir) June 5, 2020

Recep tayyip yasak çıkartıyor

Erdoğan iptal ediyor . #SOKAĞACIKMAYASAĞI — Onur Evcil (@onurevcill) June 5, 2020

Sokağa çıkmanın yasak olması çok güzel bir karardı yinede yasağın kalkması muazzam bir karar oldu bence tekrar yasaklanırsa olağanüstü güzellikte bir karar olur #SOKAĞACIKMAYASAĞI — Hrntrhn (@Hrntrhn1) June 5, 2020