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Sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sosyal medyada olay oldu

İçişleri Bakanlığı'nın dün duyurduğu sokağa çıkma kısıtlamasını Erdoğan'ın iptal etmesi sosyal medyada olay oldu. Birçok kullanıcı bu durumu attıkları 'tweet'lerle eleştirdi.

15:24 -
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Sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sosyal medyada olay oldu

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamanın iptal edildiğini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası sosyal medyada iptal kararı çok konuşuldu. Birçok kullanıcı önce kısıtlama getirilmesi, ardından ise kısıtlamanın kaldırılmasına attıkları ‘tweet’lerle tepki gösterdi…

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İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…

 

Son güncelleme: 15:31 05.06.2020
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