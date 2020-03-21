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Sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı!

Corona virüsünün yayılmasının hızlanması ve özellikle yaşlıların ölümüne neden olması nedeniyle 65 yaş üzerinin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Vatandaşlar şimdi "sokağa çıkma yasağı geldi mi?" sorusuna cevap arıyor. Son bilgilere göre genel bir sokağa çıkma yasağı henüz yok ancak 65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı olanlara sınırlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıkladı. İşte sokağa çıkma yasağı detayları...

20:02 -
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Sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 65 yaş ve üstünün ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı ve vatandaşlar sokağa çıkma yasağı geldi mi sorusunu sormaya başladı. Duyurulan sınırlamalar 65 yaşın üzerindekilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanları da etkileyecek. İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILMASI AÇIKLAMASI

İçişleri'nin açıklaması şu şekilde:

* 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

* Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.

Corona Cumartesi İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 20:20 21.03.2020
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