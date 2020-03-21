Sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 65 yaş ve üstünün ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı ve vatandaşlar sokağa çıkma yasağı geldi mi sorusunu sormaya başladı. Duyurulan sınırlamalar 65 yaşın üzerindekilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanları da etkileyecek. İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILMASI AÇIKLAMASI

İçişleri'nin açıklaması şu şekilde:

* 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

* Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.