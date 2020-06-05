Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit: Sana mermi atarım!

Sosyal medyada gündem olan videoda bir kadın, sokak hayvanlarını beslediği için komşusu tarafından tehdit edildi.

Kadına hakaretler savuran şahıs, şunları söyledi:

* Eğer benim çocuklarımdan birini kedi köpek ısırsın, ben seninle görüşeceğim abla.

* Sen çekmeye devam et, senin suçun yok ama seni buraya koyanın suçu var.

* Ben Nihat bey ile görüşeceğim, sen bu evde yaşayamazsın, ben seni burada oturtmam.

* Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe.

* Ben seni burada yaşatmam. Sen erkek olsan var ya bu iş çok farklı olurdu.

* Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada.

* Sana mermi atarım benim canımı sıkma.

Büyük tepki toplayan video sosyal medyada yayılınca, sokak hayvanlarını besleyen kadına destek yağdı.