Somalı ailelerin ikinci faciası: İnfaz Yasası!

Uzun süredir gündemden düşmeyen İnfaz Yasası ile birlikte Türkiye genelinde binlerce mahkum tahliye olurken, düzenlemenin ülke gündeminde çok fazla konuşulan davaları da etkilemesi dikkat çekti.

Bunlardan biri de Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve 301 maden işçisinin can verdiği Soma faciasıydı. Soma faciasının davası yıllarca sürmüş ve 4 sanık ‘taksirle ölüme sebebiyet vermekten' ceza almıştı. Somalı aileler verilen cezaları az bulurken, şimdi de İnfaz Yasası ile bir kez daha yıkıldı.

İnfaz Yasası'ndaki yeni düzenlemede denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması ve izinli çıkışlar tutuklu bulunan 4 kişinin erken tahliyelerini gündeme getirdi.

“TUTUKLULARA ÖRTÜLÜ AF GETİRİLMİŞTİR''

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamada bulunan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, yeni infaz düzenlemesiyle birlikte Soma faciasının tutuklularına örtülü af getirildiğini savundu. Baro Başkanı Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

* 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da maden ocağında gerçekleşen facia sonucunda 301 işçimiz vefat etmiş ve facianın üzerinden 6 yıla yakın zaman geçmiştir.

* Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi kararını 11 Temmuz 2018 tarihinde, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2019 Nisan ayında maden ocağı işleticisi Can Gürkan'ı tahliye ederek diğer 4 tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vermiştir.

* Dosya Yargıtay'da temyiz aşamasındadır. 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla davanın tutuklu sanıklarına da üstü örtülü af getirilmiştir.

ERKEN TAHLİYELER SÖZ KONUSU

Baro Başkanı Arslan, yeni infaz yasasında düzenlemede denetimli serbestlik uygulamasının 3 yıla çıkartılmasının Soma faciasında tutuklu olan sanıkların erken tahliye edilmesini gündeme getirdiğini ifade etti.

Soma faciasının 4 tutuklu sanığının yeni infaz düzenlemesinden nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi veren Baro Başkanı Arslan, şu ifadeleri kullandı:

* Tutuklu sanıklardan işletme müdürü Akın Çelik ve teknik nezaretçi maden mühendisi Ertan Ersoy, 18 yıl 9 ay ceza almışlar ve bu cezaların 1/2 yatarı vardır. Böylece cezaları 9 yıl 4 ay 15 güne düşmüştür. Sanıklar şu anda 5 yıl 11 aydır tutukludur.

* Yeni infaz düzenlemesinde denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması ile tahliyeleri için geri kalan süre 5 ay 15 gündür. Yeni yasal düzenlemenin 53. Maddesi ile eklenen geçici 9 maddenin 5. ve 6. fıkrasına göre bakanlığın izniyle yıl sonuna kadar izinli olarak çıkabilirler.

* Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru ve Teknik Müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ceza almıştır. Yasaya göre cezalarının 1/2’si infaz edilecektir. Bu da 11 yıl 3 ay yapmaktadır. Bu sanıklarda şu anda 5 yıl 11 aydır cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

* 3 yıl denetimli serbestlikten yararlansalar dahi tahliye durumları yoktur. Ancak cezalarından yeni infaz yasasındaki 3 yıl düşüldükten sonra yaklaşık 2.5 yıl sonra tahliyeleri söz konusudur.

* Bu sanıklar da çıkan infaz yasasındaki geçici 9 maddenin 5. ve 6. fıkralarına göre corona virüsü sebebiyle yıl sonuna kadar izne çıkmaları söz konusu olabilecektir.

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“MAĞDUR AİLELERİ YARALAMIŞTIR”

Baro Başkanı Arslan açıklamasında son olarak, tutuklu sanıklarla ilgili kesin kararın Yargıtay aşamasında olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

* Akhisar Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin anne, babası, eşi ve çocuklarını gerçekten yaralamıştı. Bu gerçekten taksirle ölüme sebebiyet vermek değildi.

* Olası kasıtla ölüme sebebiyet vermek ve kasten adam öldürmektir. Burada aileler Yargıtay aşamasında bu kararın düzeltilmesini bekliyor. Gerçek suçluların gerçek cezayı almasını bekliyor.

* Aileler böyle bir şeyi beklerken bu şekilde bir yasal düzenleme ile mevcut cezalarının infazının daha öne alınması tabi aileleri üzüyor.

“ÇAKICI AFFI SOMA'DA VİCDANLARI KANATTI”

Soma maden faciası davasında mağdur madenci alilerinin avukatlığını yapan Can Atalay, yeni infaz düzenlemesinin en çok Soma maden şehidi ailelerini yaraladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Soma maden faciasının tutuklu sanıklarının davası şu anda hala Yargıtay aşamasında. Kararı daha Yargıtay'dan geçmedi.

* Yargıtay'ın vereceği karara göre serbest kalmalarını bekliyoruz. Ancak şu anda denetimli serbestliğin 3 yıla çıkartılmasından faydalanarak geçici izinle dışarı çıkabilirler.

* Tutukluların erken tahliyesi söz konusu. Kamu vicdanını yaralayan, kabul edilemez bir kısmi af bu. Çakıcı affı Soma'da vicdanları kanattı.

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“BUNUN VEBALİNİN ALTINDAN KALKAMAYACAKLAR”

Madenci Şehidi Uğur Çolak'ın babası ve 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, yeni infaz yasası ile facianın tutuklu sanıklarının erken tahliyesinin mağdur ailelerinin kabul edemeyeceği bir durum olduğunu ifade etti.

Çolak, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Bu kabul edilebilir bir infaz yasası değil. Bir af olarak görüyoruz. Sadece sarayın küçük ortağı tarafından Çakıcı gibi kendi yandaşlarını çıkartılmak için yapılan bir yasa. Soma katliamının sorumlularını dışarı çıkarmak için yapılan bir çalışma bu.

* Virüs bahane edilerek çıkartılan bu yasa bizim vicdanımızı yaralamıştır. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yasa ile Ramazan Doğru, İsmail Adalı, Akın Çelik ile Ertan Ersoy'un erken tahliyesi söz konusu olacak.

* Siyasi iktidar tekrar oy kazanmak için sarayın küçük ortağıyla birlikte böyle bir yasayı çıkardı. Soma faciasının mağdur aileleri olarak bu yasayı asla kabul etmiyoruz.

* Bu yasanın çıkmasına onay veren vekilleri ile meclise gelmeyip oy vermeyerek yasanın çıkmasını önüne açan milletvekilleri bunun vebalinin altından kalkamayacaklar. Meclise gelenler kadar gelmeyenlerde bu suçun altında ezilecektir.

“6 YIL BOŞUNA ADALET ARADIK”

Soma maden faciasında eşi Mustafa Kaya'yı kaybeden Naciye Kaya ise şunları söyledi:

* Soma madenci aileleri olarak infaz yasasının yapılmamasını bekliyorduk. Ancak kamuoyu vicdanı hiçe sayılarak çıkartıldı. Bizler faciadan sonra 6 yıl adalet aramaya çalıştık. Ancak şimdi bu yasa ile birlikte gördük ki, 6 yıl adalet aramaya gerek yokmuş.

* Biz 6 yıl boşuna adalet aramak için çırpınmışız. Boşa bir koşturma olmuş. Yanlış bir karara imza atıldı. Bu yasaya imza atanları asla affetmeyeceğiz ve haklarımızı helal etmiyoruz. İçimizdeki acı hiç dinmemişti ve bu yasa ile birlikte iyice alevlendi.