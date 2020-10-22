Son Cüret’e 7’den 70’e büyük ilgi

Son yıllarda memleketimizden insanı umutlandıracak, yüreklendirecek haberler gelmiyor.

Son olarak bir de dünyayı saran salgın hastalık bütün sorunlarımızın üzerine tuz biber ekti adeta. Karamsarlık yediden yetmişe bizleri sardı.

Ulusça kıvranıp durduğumuz bugünlerde, tüm olumsuzluklara rağmen ileriye bakmamızı isteyerek milletimizi kurtuluş için örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk ve onunla aynı umut peşinde savaşan yürekli insanlar koşuyor imdadımıza.

Atatürk ve onun deha aklı ve umut dolu ruhu etrafında toplananlar geçmişten, 1900’lerden değil, vizyonlarıyla bugünün bile ötesinden, gelecekten yardıma koşuyorlar.

Onlar, bu toprakların boyunduruk altına girmeyecek özgür ruhlu geleceğiydi.

Onlar, kimi savaşarak, kimi ölerek, kimi yaşayarak yarınlara, yani bizlere ve bizlerden sonra geleceklere, seslendi: “İnsan yaşadıkça umut vardır, en karanlık durumlardan bile SON CÜRET kurtulabiliriz…”

İşte belki de en çok ihtiyacımız olduğu bir anda güzel bir armağan geldi memleketimize.

İğneyle kuyu kazar gibi yıllarca çalışılmış bu armağanın adı bile umut verici. SON CÜRET….

Yılmaz Özdil’in karanlığı aydınlatan ışık dolu son kitabı. Eline alan bırakamıyor kitabı. Bunu biz söylemiyoruz. Raflara konulduğu andan itibaren satın alıp okuyan yüzbinlerce okur söylüyor. Okuyan, okumayana öneriyor.

SON CÜRET’i okuyanlar her kesimden. Vekil de var, simitçi de. Öğretmen de var, öğrencisi de. Profesör de var, eğitim arasında kitaptan beş on sayfa okuyan asker de. Ancak hepsinin ortak bir yanı var. Hepsi de, “Bu kitabı herkes mutlaka okunmalı” diyor.

Kitap yazılı basında olduğu gibi sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında. Biz de kitapla ilgili olarak yapılan paylaşımlardan bir seçki yaptık. İşte o paylaşımlar:

Uğur Dündar

Onlar, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıydı…

Onlar, yurdun dört bir yanında “Ya İstiklal, ya ölüm” diyerek and içmiş “Kuvayı Milliyeci”lerdi.

Onlar, son cüretle ayağa kalktılar ve tarihte benzeri görülmedik, ilklerle dopdolu bir destan yazarak, muhteşem bir zafer kazandılar…

Türkiye’nin en çok okunan yazarı, değerli kardeşim Yılmaz Özdil’in, yıllarca emek vererek hazırladığı “SON CÜRET” adlı yeni kitabını soluk soluğa okurken, ilklerle tanışacak, efsaneleşen isimlerin daha önce hiç duymadığınız yönlerini, bazen şaşkınlık, çoğu zaman da hayranlıkla öğreneceksiniz…

SON CÜRET öylesine farklı ve akıcı ki, okudukça içinizden “Keşke hiç bitmese” diye geçirecek, sayfalarından onlarca film konusu çıkabileceğini düşünecek ve “Milli Mücadele şimdiye kadar böylesine etkileyici ve sürükleyici bir dille hiç anlatılmamıştı” diyeceksiniz…

Erol Evgin

Yılmaz Özdil, 20. Yüzyılın şafağında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk halkıyla birlikte yarattığı mucizeyi, bağımsızlık savaşımızı öyle güzel anlatmış ki… “Son Cüret” mutlaka okunması gereken muhteşem bir kitap… Kalemine, yüreğine sağlık Yılmaz Özdil…

Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk

Eline, emeğine ve kalemine sağlık…

Varlığıyla onur duyduğumuz değerli Haluk Pekşen'e yürekten teşekkür ederim pic.twitter.com/JBg6aFt4pj — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) October 21, 2020

Haluk Pekşen (CHP Trabzon eski Milletvekili)

Haluk Pekşen, TELE1’de katıldığı bir programda Son Cüret kitabıyla ilgili şunları söyledi: Yılmaz Özdil’e minnettarım. Kitabını okudum. Herkesin okumasını isterim. Son Cüret’i mutlaka herkes okumalı. Okurken, ürperiyorsunuz. Gerçekler sizi sarsıyor. Anadolu insanın vicdanını görüyorsunuz kitapta. Vicdan coğrafyasıdır buralar.

Aytun Çıray (İYİ Parti İzmir Milletvekili)

“Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir… Anadolu’ya geçiyoruz…”

Son Cüret isimli kitabına ne yazık ki yeni başladım. Önsözünden başlayarak daha ilk sayfalarda sarıp sarmalıyor.

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