Son dakika… 19 Mayıs saat 19:19’da milyonlar balkonlara çıktı!

Corona virüs önlemleri kapsamında, bazı illerdeki sokağa çıkma yasağında gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde saat 19.19’da tüm Türkiye’de İstiklal Marşı okundu.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar İstiklal Marşı’na balkonlardan eşlik etti. Yasağın bulunmadığı illerde sokaklarda kutlayanlar oldu. Stadyumlar ışıklandırıldı, okulların ses sistemlerinden yayın yapıldı. İstiklal Marşı’nın ardından alkış tutuldu, marşlar söylendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İYİ PARTİ KUTLAMAYA KATILDI

İYİ Parti Parti Genel Merkezi önünde saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak kutlamalara katıldı.

BODRUM’DA 19 MAYIS COŞKUSU

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 19.19'u gösterdiğinde çocuk, genç, büyük ve yaşlılar ellerinde bayraklar üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerle balkonlara çıktı.

Önce İstiklal Marşı söylendi, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. 10 Yıl ve İzmir Marşı'nı hep birlikte söylendi.

MİLA BEBEK İLK BAYRAMINI KUTLADI

Bodrum'un Konacık Mahallesi'ndeki Excell Sitesi'nde yaşayan 8 aylık Mila Demir bebek kırmızı beyaz giysisi ve tişörtü elinde Türk bayrağı sallayarak ilk bayramını kutladı.

Mila bebeğin annesi Nilüfer Demir “Yıllarca 19 mayısı büyük bir coşku içinde kutladık, hep statyumlardaydık. İlk kez evlerimiz de çocuklarımızla kutluyoruz. Bulunduğumuz site bayram yerine döndü. Ulu Önder Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği bu bayramı, ilk kez 6 aylık bebeğimle kutlamanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

ANKARA’DA BALKONLARDA 19 MAYIS COŞKUSU

Ankara’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı. Ankaralılar, saat 19.19’da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Başkent’te koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saatlerinden evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı.

Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19’da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.

İSTANBUL İTFAİYESİ GÖREV BAŞINDA 19 MAYIS’I KUTLADI

İstanbul İtfaiyesi paylaşımında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101’inci yıldönümünü kutluyoruz. Saat 19:19'da İstiklal Marşımızı vatandaşlarımız balkonlarda, pencerelerde, bizler de görev başında hep bir ağızdan okuyoruz” açıklaması yapıldı.