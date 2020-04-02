Son dakika… 198 firmaya 10 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı, internet sitesinden haksız fiyat artışlarına ilişkin Reklam Kurulu tarafından alınan kararı duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.060 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır.

* 01.04.2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7.386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

* 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır.