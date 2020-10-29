Son dakika… 29 Ekim corona virüsü verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona verilerine göre bugün yapılan 134 bin 416 testle birlikte toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180’e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 319 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 370 bin 832’ye çıktı. Can kaybı da 72 artarak 10 bin 99’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 916’YA ULAŞTI

Bin 581 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 320 bin 762’ye ulaşırken ağır hasta sayısı bin 916, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5 oldu.

YATAK DOLULUK ORANLARI DUYURULDU

Öte yandan güncel tabloda yatak doluluk oranının yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranının yüzde 33.4 olduğu aktarıldı.

“SALGIN HAYATIMIZI YAVAŞLATMAYA ZORLUYOR”

Sosyal medya hesabından güncel verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısına dikkat çekerek salgının mevcut durumunun hayatı yavaşlatmaya zorladığını ifade etti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısı 1.916'ya ulaştı.

* Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor.

* Teması üçte birine indirmek zorundayız.

* Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.

DÜN 2 BİN 305 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Ekim verilerine göre, 2 bin 305 hasta tespit edilmiş, 77 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 662 hasta iyileşmişti.

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