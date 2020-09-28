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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyondan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.

20:32 -
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Son dakika… Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, dileriz.

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Haber Irak Kuzey Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit son dakika Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 20:35 28.09.2020
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