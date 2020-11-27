Son dakika… Ahmet Davutoğlu’nun corona testi pozitif çıktı

Corona virüsü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da bulaştı. . SÖZCÜ’ye konuşan Ahmet Davutoğlu, belirtiler baş gösterince bugün test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

EŞİ NEGATİF

Davutoğlu “Gün gün bazı belirtiler ortaya çıktı. Bugün test oldum. PCR testi pozitif ama hamdolsun tomografi, ciğerlerim temiz çıktı. Şu anda öksürük, başağrısı, sırt ağrılarım var. Evde istirahatteyim. Nerede yakalandığımı bilemiyorum. Eşim Sare hanım ise negatif” diye konuştu.

“DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHAT HALİNDE”

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, konuyla ilgili osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle” ifadelerini kullandı.

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