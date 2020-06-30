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Son dakika… AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun corona testi pozitif çıktı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18:41 -
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Ömer Çelik, şunları söyledi:

* Bugün sabahleyin Emin Akbaşoğlu arkadaşımızın testi pozitif çıkınca, tedbir olarak böylesi bir yaklaşım ürettik.

* Daha önce de zaman zaman video konferans yaptığımız oldu.

* Tedbir olarak bir bakıma kendi kendimize böyle bir yöntemle sosyal mesafe, maske konusunda tedbirimizi uygulamış olduk.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Habertürk’ün haberine göre, tedavisine başlanan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AKP Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

CHP’Lİ ÖZEL: GEÇMİŞ OLSUN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada “Sayın Akbaşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

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Son güncelleme: 19:04 30.06.2020
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