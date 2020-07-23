Son dakika… Ali Babacan’dan flaş açıklamalar

Babacan, şunları söyledi:

* Türkiye’nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde şu anda teşkilatlanıyor partimiz. Her ilimizde bir kurucu heyet oluşturuyoruz. O kurucu heyetlerimiz ilçeler için çalışmalar yapıyorlar. İl yönetim kurulları için çalışmalar yapıyorlar.

* Türkiye’nin dört bir yanında çok çok yoğun bir faaliyet var. Bir yandan da bütün faaliyetlerin koordinasyonu için bizler genel merkezde çok yoğunuz.

* Sıfırdan inşa ettiğimiz bir siyasi partimiz var. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşımızdan yoğun bir ilgi var. Kars’ta ilgi ne kadar yoğunsa İzmir’de de o kadar yoğunluk var. Bu insanların Türkiye’nin geleceği için kendi çocuklarının geleceği için kaygı duyuyor olması gerçekten bizi memnun ediyor.

* İnternet üzerinden teşkilatlanma yürüttüğümüz için diğer siyasi partilerden farklı bir yapı oluşuyor. Pek çok siyasi parti ilişki zinciriyle teşkilatlanmıştır. Bize herkesin internet üzerinden başvurması mümkün. Tamamen fırsat eşitliği ve herkese kapısını açmış teşkilat yapısıyla gidiyoruz.

* İstanbul için şu anda 5 tane il başkanı adayımız var 5’i de internet üzerinden başvurmuş. Yönetimlerde yüzde 35 kadın kotamız var. Kurucu heyette en az 1 kadın olacak diyoruz. İlk yönetim kurulunda yüzde 35 kadın olmadan bize hiç gelmeyin diyoruz.

* Sağ, sol, liberal, muhafazakar gibi terminoloji kullanmıyoruz. Daha önceki hayatlarında hangi ideolojide olduklarına bakmıyoruz. Hedefimiz aynı ise o hedef etrafında buluşuyoruz.

* Siyasi yelpazenin her kesiminde insanlar var ve hiç siyaset yapmamış insanlar var. Ülkemiz için kaygıları var. Karma heyetler bizim kurucu ekibimiz oluyor. İl yönetim kurullarında en az yüzde 50 hiç siyaset yapmamış insanlar olacak diyoruz.

* Geri kalan yüzde 50’nin yarısı başka partilerde siyaset yapmış olacak diyoruz. Şu anda CHP’den belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız, AK Parti’de, HDP’de, ANAP, DYP’de siyaset yapmış arkadaşlarımız var.