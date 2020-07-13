Son dakika! Artvin’den üzücü haber geldi: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak Yusufeli ilçesini vurdu. Sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk üzücü haberi verdi.

Doruk sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

ŞANTİYEYİ SEL VURDU

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı.

Şantiyede onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

YOLLAR KAPANDI

Artvin-Erzurum karayolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı.

Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu.

Ekipler ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

ARAÇ ALTINDA KALDI

Artvin’den otomobille Erzurum’a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı.

Geyik, “Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı. Bir araç da toprak altında kaldı. Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum” dedi.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA-İHA)