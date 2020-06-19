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Son dakika… AYM’den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in uzun tutukluluk başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, (AYM) oybirliği ile hak ihlali olduğuna hükmetti.

00:46 -
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Son dakika… AYM’den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM, Selahattin Demirtaş için tutukluluğun makul süreyi aştığı ve Anayasa’nın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme 50 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Karar bilgi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. AYM kararının Demirtaş’ın tahliyesinin önünü açması beklenmiyor.

AYM’nin ihlal bulduğu tutuklamada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermiş, ancak bundan önce Demirtaş başka bir soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

EREN ERDEM İÇİN HAK İHLALİ KARARI

Yüksek Mahkeme, CHP’li Milletvekili Eren Erdem için de hak ihlali olduğuna hükmederek, 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

ANAYASA Ankara CHP Eren Erdem mahkeme Selahattin Demirtaş son dakika
Son güncelleme: 01:01 19.06.2020
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