Son dakika… Bakan Koca yeni corona tablosunu açıkladı! İşte 8 Ağustos verileri

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Koca’nın duyurduğu tabloya göre bugün yapılan 63 bin 842 testle beraber toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370’e ulaştı.

Tespit edilen bin 172 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 239 bin 622’ye çıktı. Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 829’a yükseldi.

Verilere göre bin 82 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 222 bin 656’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.1, ağır hasta sayısı 587 oldu.

BİR GÜNDE 64 BİNE YAKIN TEST

Zatürre oranının tüm Türkiye’de düştüğünü belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi.

* Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok.

* İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.

DÜN BİN 185 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 7 Ağustos tablosuna göre bin 185 vaka tespit edilmiş, 15 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 28 hasta sağlığına kavuşmuştu.