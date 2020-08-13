Son dakika… Bakan Koca yeni corona virüsü tablosunu açıkladı! İşte 13 Ağustos verileri…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 66 bin 892 testle beraber toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880’e ulaştı.

Günlük verilere göre 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 912’ye çıktı. Vaka sayısı da bin 243 artarak 245 bin 635’e yükseldi.

13 Ağustos verilerine göre 968 hasta daha iyileşti, toplam iyileşen kişi sayısı 228 bin 57’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,9 ağır hasta sayısı da 647 oldu.

“YÜKSELİŞ SÜREKLİLİK KAZANMAYA BAŞLADI”

Güncel verileri duyuran Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısındaki yükselişin süreklilik kazanmaya başladığını belirtti.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var.

* 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003.

* Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

DÜN BİN 212 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 12 Ağustos tablosuna göre 18 kişi hayatını kaybetmiş, bin 212 vaka tespit edilmiş ve 934 kişi sağlığına kavuşmuştu.