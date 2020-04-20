Son dakika… Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan İstanbul’daki Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı açıldı. Hastane yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

Hastanenin corona virüsü pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle (solunum cihazı) donatılan A ve D blokları bugün hizmete girdi.

TAMAMI 15 MAYIS’TA AÇILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15 Mayıs’ta tamamen hizmete gireceğini açıkladığı hastanenin yatak kapasitesi dağılımı şöyle:

* Genel Hastane: 469 yatak

* Kalp ve Damar Hastalıkları: 327 yatak

* Ortopedi ve Nöroloji: 311 yatak

* Çocuk: 521 yatak

* Kadın Doğum: 359 yatak

* Onkoloji: 367 yatak

* Psikiyatri: 128 yatak

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: 200 yatak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YOĞUN BAKIM SAYISINDA ÜSTÜNÜZ

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şunları söyledi:

* İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

* Kendi kendimize yetecek güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir.

* Hastane ve doktor sayısında olmasa da yoğun bakım ünitesi sayısında üstünüz. Covid-19’ın teşhisinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa’dakinin çok üzerindedir.

* Sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 70’lerin üzerine çıktı. Evlatlarımıza çok daha güçlü devlet bırakmak istiyoruz. Yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için daha çok çalışacağız.