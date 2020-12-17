Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik aşı açıklaması

Vaka sayılarındaki artış hızla sürerken Bilim Kurulu bugün kirik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yapılan sözleşmeye bağlı olarak ülkemize ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır.

*COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız.

AYRINTILAR GELİYOR…