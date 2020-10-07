Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Can Dündar’ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar’ın taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verdi.

Sozcu.com.tr
14:03 -
Haberler Gündem
Son dakika… Can Dündar’ın mal varlıklarına el konuldu

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini geçtiğimiz eylül ayında başlatan mahkeme, bugün verdiği kararla hukuki olarak kaçak sayılan Can Dündar'a tüm menkul ve gayrimenkullere el koyulmasına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor…

banka istanbul mahkeme son dakika Yargıtay
Son güncelleme: 14:08 07.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more