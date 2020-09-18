Son dakika… Çavuşoğlu duyurdu: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık

Yunanistan’da Dimokratia isimli bir gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfür içeren bir haberi manşetine taşıdı.

Erdoğan’ın görselinin yer aldığı Dimokratia gazetesinin birinci sayfasında “S… git Erdoğan” başlığında bir haber yer aldı.

Haberin detayında ise “Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi?” ifadesi kullanıldı.

ÇAVUŞOĞLU: BU SEVİYEYE DÜŞÜLMEMESİ GEREKİYOR

Gazetenin haberinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu haberle ilgili “Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık” ifadesini kullandı.

TRT Haber’de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Daha ve ağır eleştiriler oluyor, üzülüyoruz. Basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir. Ama hakaret, küfür basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Bugün Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz.

* Bunun basın özgürlüğüyle ilgisinin olmadığını ve kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Eğer basın özgürlüğüyle bağdaştırmıyorlarsa o zaman hukuki olarak da gerekeni esasen yapmak onların sorumluluğundadır.

* İletişim Başkanlığımız da zaten gerekli girişimleri, çalışmaları yapıyor. Kendileriyle de durumu istişare ettik. Ama hangi açıdan bakarsanız bakın, bu seviyeye düşülmemesi gerekiyor.

* Esasen Yunanistan’ın bugüne kadar birçok konuda Türkiye ile olan meselelerinde olumlu bir adım atamaması ya da cesur davranamamasının sebebi de işte bu kamuoyu ve kamuoyununda duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu 20 senedir, değişik görevlerimde gördüm. Maalesef seviye bu. Ama bunun için gerekli tabiki işlemlerde yapacağız.

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