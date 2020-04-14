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Son dakika… CHP infaz yasasını AYM’ye götürecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

14:09 -
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Son dakika… CHP infaz yasasını AYM’ye götürecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklara başladı” dedi.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilmişti.

Türkiye'yi karıştıran önerge taslağı sonrası SÖZCÜ’ye konuşan Özkoç, “Önümüze erken yaşta evliliklere infaz indirimi ya da af getiren herhangi bir teklif, önerge resmen getirilmedi” demişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 14:30 14.04.2020
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