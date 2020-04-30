Son dakika… CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyede

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan başlatılan soruşturmanın ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da “suçu ve suçluyu övme”, “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı.

Kaftancıoğlu soruşturma kapsamında ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.